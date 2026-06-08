В Турции предложили больше не помогать Украине из-за ее поступков

В Турции предложили больше не помогать Украине из-за одного ее поступка Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Турецкая партия Vatan выступила против дальнейшей военной помощи Украине. Это произошло после одного поступка, в частности, речь идет об атаках на турецкие суда в Черном и Азовском морях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

«Помощь Украине должна быть немедленно прекращена. Необходимо приостановить все отношения в сфере оборонной промышленности с Украиной», — отмечается в заявлении партии.

Партия призвала Турцию вызвать посла Украины и направить Киеву ноту протеста из-за инцидентов в Черном море, затронувших турецкие интересы. Также потребовала расследования атак на суда турецких компаний, установления виновных и компенсации ущерба. Vatan Partisi считает, что развитие военно-технического сотрудничества с Украиной не отвечает национальным интересам Турции.

Ранее KP.RU рассказал, как в МИД России прокомментировали атаки киевского режима на суда в Черном море. Отмечается, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие действия бандитскими налетами.