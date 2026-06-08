Сенатор Савин: все иски и жалобы против партии Пашиняна остались без ответа Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Представители оппозиционных сил в Армении сообщили, что все их жалобы и иски против партии премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» остались без ответа. Об этом в ходе брифинга миссии СНГ сообщил сенатор Александр Савин.

«Мы встречались с представителями разных партий и блоков. Все партии говорят, что все иски, которые они подавали о нарушениях партии власти, до сил пор не получили ни одного ответа», - отметил российский политик.

Отметим, Александр Савин был членом миссии наблюдателей от СНГ на парламентских выборах в Армении.

Накануне в Армении состоялись парламентские выборы. Сразу после начала подсчета голосов Пашинян уже поспешил объявить о победе его партии «Гражданский договор».

Чуть позже армянский лидер отметил, что по итогам выборов в Армении партия «Гражданский договор» получит в парламенте большинство и сформирует правительство страны.