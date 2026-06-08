Fars: Иран ударит по энергообъектам США и Израиля в случае их атаки на страну Фото: REUTERS.

Иран пригрозил ударами по нефтегазовым объектам США и Израиля в регионе в случае новой атаки на свою энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.

По данным агентства, Тегеран может выбрать целями сразу несколько объектов. Однако не уточняется, какие именно предприятия под угрозой. Известно, что в список целей для атаки, помимо израильских зданий, войдут нефтяные и газовые объекты американских компаний, размещенные на Ближнем Востоке.

Источник Fars утверждает, что такой сценарий рассматривается именно как ответ на повторную атаку по иранской энергетике. Других подробностей о возможных целях агентство не привело.

Тем временем президент США Трамп допустил высадку американского спецназа в Иране в случае провала переговоров с Тегераном. По словам главы государства, у Вашингтона есть два варианта действий: новая военная операция или сохранение блокады. При этом Трамп выразил уверенность, что обострение между Израилем и Ираном не сорвет переговорный процесс.