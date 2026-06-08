Медсестра, специально сломавшая кости девятерым младенцам, избежала сурового наказания

Медсестра, намеренно ломавшая кости младенцам, получила лишь 3 года тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В американском штате Вирджиния суд приговорил 27-летнюю медсестру Эрин Стротман к трем годам тюремного заключения за жестокое обращение с девятью младенцами в отделении интенсивной терапии новорожденных больницы Henrico Doctors' Hospital. Об этом пишет Daily Mail.

В период с 2022 по 2024 год у малышей были обнаружены «необъяснимые переломы». Было начато расследование. В январе 2026 года Стротман признала себя виновной по девяти пунктам обвинения. Прокуратура изначально предъявила ей 20 обвинений в нанесении тяжких телесных повреждений и жестоком обращении с детьми, максимальное наказание по которым составляло 45 лет лишения свободы. Однако в результате соглашения о признании вины эти обвинения были сняты, а срок ограничен тремя годами. Судья Ричард Уоллерстайн отклонил просьбу защиты о домашнем аресте. Стротман взяли под стражу в зале суда.

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