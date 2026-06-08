Эксперт рассказал, когда «умный» дом может стать опасным

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Любое устройство, принимающее команды из интернета, может стать уязвимым для атак при слабой защите. Большинство атак на умный дом происходят из-за устаревшей прошивки, стандартных паролей и ненадежного шифрования. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

Умные розетки и лампочки подключаются через Wi-Fi, управляются через приложение на смартфоне, позволяя включать/выключать устройства дистанционно, задавать расписания и контролировать потребление энергии. Они выполняют функции вычислительной платформы, соединяясь с облачными сервисами и роутером.

При слабой защите техника может включаться/выключаться, создавать перебои в сети, и злоумышленники могут получить доступ к информации о подключенных устройствах, включая историю команд, настройки расписаний и сведения о сети.

«Эти данные позволяют понять поведение сети и могут использоваться для дальнейших атак на более ценные устройства, например на ноутбук или сетевое хранилище», — объяснил он.

Реальные целенаправленные взломы редки. Чаще используются автоматизированные сканеры для поиска слабых паролей и уязвимых устройств для ботнета или дальнейшего проникновения в сеть. Атаки обычно массовые, нацеленные на любые открытые точки доступа.

«Уровень угрозы напрямую зависит от уровня защиты», — предупредил эксперт.

Умная розетка безопасна при подключении к защищенной Wi-Fi-сети с надежным паролем, обновленной прошивкой и без открытых внешних портов. Использование заводских паролей и устаревшей прошивки увеличивает риск взлома.

Для защиты устройств используйте сложные пароли, обновляйте ПО, изолируйте IoT-гаджеты в отдельной сети и минимизируйте интернет-доступ. Надежное шифрование Wi-Fi (WPA2/WPA3) предотвращает перехват данных. Эти меры обеспечивают безопасность умных розеток и лампочек, заключил эксперт.

Эксперт по информационной безопасности компании «Стахановец» Алексей Миронов предупредил о рисках подключения соседей к домашнему Wi-Fi, которые могут стать проводниками для кибератак. Как передает «Царьград», злоумышленники могут подменить сайты банков или получить доступ к «умным» устройствам через роутер.

Тем временем Роскомнадзор смог ограничить доступ более чем к семи тысячам фишинговых сайтов и 457 ресурсам с вредоносным программным обеспечением. Отразили 1343 DDoS-атаки на госорганы, финансы и операторов связи. В мае зафиксировали самую мощную атаку — 885 Гбит/с и 121,7 млн пакетов/с, длившуюся 11 суток, 2 часа и 3 минуты, передает 360.ru.