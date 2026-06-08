Верховный суд Татарстана поставил точку в деле студентки, отчисленной из-за сгенерированного ИИ диплома: текст проверили три раза

ВС Татарстана: отчисление студентки из-за сгенерированного ИИ диплома незаконно Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ВС Татарстана счел незаконным отчисление студентки московского вуза, диплом которой система проверки назвала сгенерированным нейросетью. Об этом со ссылкой на документы суда сообщает РИА Новости.

В документах отмечается, что система выносит вероятностное решение. При этом следует оговорка, что окончательное решение выносит эксперт. Однако выяснилось, что ни научный руководитель студентки, ни сам вуз о принципах работы не знает.

Кроме того, указывается, что студентка загружала для проверки диплом три раза. В первый раз система нашла 41,91 процента ИИ-контента. Во второй раз научный руководитель сочла, что более чем в 70% текста намеренно нарушена логика, и посчитала это фальсификацией. Третья проверка обнаружила только 11,92 процента ИИ-контента.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что развитие искусственного интеллекта может привести к отказу от письменных дипломных работ. По его словам, количество случаев использования искусственного интеллекта в написании дипломных работ действительно удручает.