Эксперты рассказали о токсичном позитиве: что значит «Доброе утро» в рабочем чате

«Газета.Ru»: утренние приветствия в рабочих чатах связали с уровнем выгорания Фото: Shutterstock.

Ежедневные приветствия в рабочих чатах могут быть связаны с повышенным риском эмоционального истощения сотрудников. К такому выводу пришли аналитики компании «Стахановец», изучив данные 6 тыс. работников из различных отраслей, передает «Газета.Ru».

Исследование 6000 сотрудников показало нелинейную зависимость: приветствие коллег 1–2 раза в неделю не влияет на выгорание, 3–5 раз в неделю увеличивает риск, а те, кто инициирует приветствия, имеют в 2,5 раза выше средний уровень выгорания (52%).

Это явление известно как токсичный позитив, когда сотрудники должны демонстрировать позитивное настроение, несмотря на усталость или тревогу. В корпоративных чатах молчание воспринимается как отклонение.

Инициаторы (25%) первыми пишут приветствия в 80% случаев. Они страдают от высокого уровня выгорания (52%) из-за тревожности и потребности в контроле. Поддерживающие (60%) присоединяются позже, показывая умеренные признаки выгорания и давая формальные короткие ответы. Игнорирующие (15%) не участвуют в приветствиях, имеют низкий уровень выгорания (на 28% ниже среднего) и сосредоточены на работе.

Данные не запрещают утренние приветствия, но указывают на системные проблемы. В коллективах молчание может сигнализировать о нелояльности или плохом настроении. Руководитель ошибочно считает, что активность в чате означает благополучие.

HR-службам следует обратить внимание на тех, кто часто инициирует приветствия, так как это может быть признаком усталости. Компании с анонимными опросами уровня эмоционального состояния фиксируют на 28% меньше случаев выгорания.

Терапевт Химкинской больницы Ольга Чиркова рассказала, что ломота в теле после выходных связана с эмоциональным и физическим истощением. Изменение режима сна, питания и активности в выходные нарушает биоритмы, вызывая стресс для нервной и гормональной систем. Длительный отдых без активности приводит к застою крови и лимфы, снижая тонус мышц и подвижность суставов. Для восстановления специалист рекомендует постепенно возвращаться к привычному режиму, пить больше воды и включать в рацион легкую пищу, передает 360.ru.