Нидерланды объяснили свое неучастие в учениях НАТО возле России

Нидерланды не захотели провоцировать Россию: Амстердам выдал нелепую отмазку для НАТО. Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Нидерланды объяснили свое неучастие в учениях НАТО Ramstein Flag 2026 плотным графиком военно-воздушных сил. С соответствующим заявлением выступил бригадный генерал ВС страны Хан Баумейстер. Его слова прозвучали в эфире телеканала NPO 1.

Как известно, Учения ВВС НАТО стартуют 8 июня и продлятся до 19 июня. Маневры проходят в том числе на территории Финляндии и Норвегии, которые граничат с Россией. Всего в них участвуют 19 стран. Но Нидерландов в числе таких государств нет.

«Мы не участвуем, потому что это не вписывается в годовой график Королевских военно-воздушных сил», - сказал Баумейстер.

Генерал пояснил, что у боевых подразделений есть собственный график подготовки. В этом году они уже проводили учения в США и Японии, а сейчас проходят курс по применению вооружения.

Немногим ранее в МИД России высказались о действиях НАТО в Балтийском море. В ведомстве заявили, что подобное точно не останется без реакции Москвы. Так, попытки альянса превратить Балтику и другие акватории в свои «внутренние воды» будут пресекаться всеми необходимыми средствами.