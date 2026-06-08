В МФТИ нашли способ превратить рубцы на сердце после инфаркта в нормальную ткань Фото: Shutterstock.

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) разработали состав, способный восстанавливать электрическую проводимость сердечной ткани после инфаркта. Как сообщили «Газете.Ru» в вузе, новая технология может снизить риск развития опасных аритмий, уменьшить смертность пациентов и ускорить их восстановление.

Разработка основана на комбинации четырех сигнальных молекул, которые превращают клетки рубцовой ткани в кардиомиоцитоподобные клетки, способные проводить электрические импульсы. В отличие от терапии стволовыми клетками, подход не связан с риском отторжения или образования опухолей. По словам исследователей, для восстановления проводимости достаточно перепрограммировать лишь 20–30% клеток рубца.

Испытания показали, что от 56% до 83% обработанных клеток приобретают свойства сердечной мышцы. В экспериментах на крысах площадь ткани, способной проводить электрический сигнал, выросла с 71% до 84% без токсических эффектов. Следующим этапом станет разработка системы локальной доставки препарата непосредственно в поврежденную область сердца.

Как сообщает 360.ru, ученые из Колорадского университета в Боулдере выяснили, что митохондриально-адресованные антиоксиданты омолаживают кровеносные сосуды. В исследовании участвовали 20 пожилых людей (60-79 лет), принимавших MitoQ или плацебо шесть недель. После проверки сердечно-сосудистой системы участников местами поменяли и повторили эксперимент. Такая работа улучшила состояние пожилых людей, «омолодив» их на 15–20 лет. Сосуды улучшили работу на 42%, что снижает риск болезней сердца на 13%.