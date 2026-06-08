На Филиппинах 19 человек погибли и 7 пропали без вести при землетрясении, фото: XYZ PICTURES / Global Look Press

Число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 19, ещё семь человек пропали без вести, сообщил телеканал ABS-CBN. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло у берегов острова Минданао в понедельник в 07:38 по местному времени. Изначально сообщалось о 15 погибших.

"Число жертв землетрясения магнитудой в 7,8, которое произошло у берегов Минданао в понедельник, выросло до 19, сообщили Управлении гражданской обороны", - говорится в публикации.

Представитель Управления гражданской обороны Джуни Кастильо сообщил, что 16 человек погибли в регионе Сокксксархен, а три - в Давао. Также семь человек числятся пропавшими без вести, 134 ранены.

Ранее KP.RU сообщил, что на Филиппинах ночью на 8 июня произошло мощное землетрясение. Эпицентр находился у берегов острова Минданао, в 58 км от Генерал-Сантоса, где проживает 679 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 57 километров.