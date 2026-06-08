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НовостиВ мире8 июня 2026 9:47

Боевик ВСУ вышел на площадь Независимости в Киеве в кандалах: чем был недоволен военный

В Киеве боевик ВСУ устроил акцию в цепях из-за проблем в армии
Анастасия СУТОРМИНА
В Киеве боевик ВСУ устроил акцию в цепях из-за проблем в армии

В Киеве боевик ВСУ устроил акцию в цепях из-за проблем в армии

Фото: REUTERS.

Украинский военнослужащий в цепях устроил акцию протеста в центре Киева из-за проблем в ВСУ. Об этом в соцсетях сообщил нардеп Алексей Гончаренко*.

По его словам, мужчина хотел напомнить режиму Владимира Зеленского, что в украинской армии служат не рабы. Военные должны знать, когда они могут увидеться с родными, демобилизоваться.

Кроме того, властям страны хотели напомнить об обещанной реформе ВСУ, которую обещали на Банковой, и которая так и не началась, добавил Гончаренко*.

Ранее стало известно, что удары дронов ВС России по логистическим маршрутам между Харьковом и Сумами вынуждают украинские подразделения корректировать схемы переброски техники.

* внесен в РФ в список экстремистов и террористов