Откуда у бывшего принца Эндрю синяк под глазом: озвучена необычная причина. Фото: NEIL HALL/ТАСС

Синяк под глазом у бывшего британского принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора мог появиться из-за проблем со здоровьем. Об этом пишет Daily Star.

Эндрю заметили с большим фиолетовым синяком на лице во время редкого появления на публике. След тянулся от виска к глазу и щеке, из-за чего в британских СМИ появились разные версии произошедшего.

По данным издания, речь может идти о несерьезных проблемах со здоровьем. Близкий к бывшему принцу источник утверждает, что синяк не является поводом для беспокойства.

«Никакой драмы», — заявил собеседник издания.

При этом точную причину появления синяка источник раскрывать не стал, сославшись на медицинскую тайну. Сам Эндрю в последние месяцы почти не появляется публично после переезда в поместье Сандрингем.

Напомним, брат короля Великобритании Карла III ранее съехал из резиденции Royal Lodge в Виндзорском замке после скандала вокруг связей с финансистом Джеффри Эпштейном. Эндрю лишился титулов принца и герцога Йоркского. После этого он перебрался на территорию королевского поместья Сандрингем. В британской прессе также писали, что экс-принцу грозит новое разбирательство.