Трамп пригласил в Белый дом патриарха Феофила на разговор: уже известны новые инициативы президента США Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп договорился с патриархом Иерусалима Феофилом III о посредничестве в переговорах Украины и РФ. Планируется встреча с президентом Владимиром Путиным до конца июня. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на источники.

«Феофил считается фигурой, пользующейся доверием обеих сторон благодаря своему авторитету в православном мире и участию в прошлых дипломатических и гуманитарных инициативах, включая предыдущие контакты между Россией и Израилем по освобождению израильской туристки Наамы Иссахар из российской тюрьмы», — рассказывает израильская газета.

Напомним, в Кремле пока никак не комментировали эту новость. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить, ожидается ли визит американской делегации в Россию в ближайшее время. Он отметил, что это пока неизвестно, но в случае такой возможности встреча с Путиным будет организована очень быстро.