ФТС: КПП Ивангород на границе с Эстонией будет работать только днем с 15 июня Фото: REUTERS.

Федеральная таможенная служба России сообщила, что с 15 июня режим работы одного из ключевых погранпереходов на границе с Эстонией изменится. Время работы сократят на четыре часа, и пункт пропуска будет функционировать только в светлое время суток.

Речь идет о синхронизации работы контрольного пункта «Нарва-1» с эстонской стороны и МАПП «Ивангород» с российской. Пешеходный переход на эстонском КПП будет открыт для людей ежедневно с семи утра до семи вечера по московскому времени. При этом автомобильный пункт со стороны России в Ивангороде продолжит работать без перерыва на сон и отдых.

Начальник таможенного поста в Ивангороде Евгений Скорюков пояснил, что проход физических лиц через МАПП «Ивангород» в сторону Эстонии также будет осуществляться строго с 07:00 до 19:00. Это решение принято для того, чтобы оба пункта работали в одном ритме. Граждан, которые окажутся на границе ближе к вечеру, обещают не бросать.

В ФТС уточнили, что все люди, пересекшие КПП «Нарва-1» около 19:00, смогут беспрепятственно проследовать в Россию. Паспортный и таможенный контроль для них продолжат даже после того, как эстонская сторона закроет свою часть границы. В ведомстве также предупредили о возможном ажиотаже в праздничные дни.

Большие очереди на границе двух стран могут образоваться в период с 12 по 14 июня из-за праздничных выходных. Ранее СМИ писали, что на этом направлении скопились десятки машин: люди торопятся попасть на родину перед Днем России. Ажиотаж уже спровоцировал появление целого теневого рынка услуг по продаже мест в очереди.