«Действия Ирана неприемлемы»: Евросоюз ужесточил давление на Тегеран

ЕС впервые ввел санкции против Ирана за закрытие Ормузского пролива Фото: REUTERS.

Европейский союз (ЕС) впервые ввел санкции против иранских физических лиц и организаций, связанных с закрытием Ормузского пролива. Об этом на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны ЕС на Кипре заявила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас.

По словам Каллас, министры признали действия Ирана "неприемлемыми". Комментируя обмен ударами между Ираном и Израилем, она добавила, что возобновление полномасштабных боевых действий в регионе будет иметь "колоссальные последствия", и призвала все стороны вернуться за стол переговоров.

Вечером 7 июня Иран нанес удар ракетами по северным районам Израиля. Этому предшествовал удар Израиля по объекту «Хезболлах» в пригороде Бейрута. В ответ на иранскую атаку Армия обороны Израиля в ночь на 8 июня нанесла серию ударов по территории исламской республики.

Комментируя резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке после ударов ЦАХАЛ по Бейруту, американский президент Дональд Трамп призвал Израиль и Иран немедленно прекратить обмен ударами.