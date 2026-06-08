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НовостиВ мире8 июня 2026 10:08

«Действия Ирана неприемлемы»: Евросоюз ужесточил давление на Тегеран

ЕС впервые ввел санкции против Ирана за закрытие Ормузского пролива
Мария СПИРИДОНОВА
ЕС впервые ввел санкции против Ирана за закрытие Ормузского пролива

ЕС впервые ввел санкции против Ирана за закрытие Ормузского пролива

Фото: REUTERS.

Европейский союз (ЕС) впервые ввел санкции против иранских физических лиц и организаций, связанных с закрытием Ормузского пролива. Об этом на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны ЕС на Кипре заявила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас.

По словам Каллас, министры признали действия Ирана "неприемлемыми". Комментируя обмен ударами между Ираном и Израилем, она добавила, что возобновление полномасштабных боевых действий в регионе будет иметь "колоссальные последствия", и призвала все стороны вернуться за стол переговоров.

Вечером 7 июня Иран нанес удар ракетами по северным районам Израиля. Этому предшествовал удар Израиля по объекту «Хезболлах» в пригороде Бейрута. В ответ на иранскую атаку Армия обороны Израиля в ночь на 8 июня нанесла серию ударов по территории исламской республики.

Комментируя резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке после ударов ЦАХАЛ по Бейруту, американский президент Дональд Трамп призвал Израиль и Иран немедленно прекратить обмен ударами.