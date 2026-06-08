Психолог назвал главные признаки дружбы ради выгоды

Психолог посоветовал перестать вкладывать силы в одностороннюю дружбу. Фото: Светлана Иванова / нейросеть

Дружба обычно строится на взаимной поддержке и доверии, однако иногда отношения держатся исключительно на выгоде одной из сторон. Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников рассказал, по каким признакам можно распознать корыстную дружбу. Об этом пишет «Абзац».

«Один из самых частых признаков – человек появляется именно тогда, когда ему что-то нужно: помощь, связи, деньги, рекомендации или поддержка. Как только вопрос решен, он снова исчезает до следующего запроса», – отметил Денисов-Мельников.

По словам специалиста, поводом задуматься также может стать ситуация, когда человек поддерживает общение лишь до тех пор, пока вы успешны, влиятельны или можете быть ему полезны. Если же возникают финансовые трудности, проблемы на работе или меняется социальный статус, такой «друг» быстро теряет интерес к отношениям.

Психолог посоветовал не затягивать с решением и постепенно перестать вкладывать силы в одностороннюю дружбу. Необязательно устраивать громкий разрыв или выяснение отношений. Достаточно чаще отказывать в услугах и перестать быть постоянной «палочкой-выручалочкой».

Ранее психолог Алеся Давыдова рассказала, что дружба в молодости и зрелом возрасте заметно отличается. С возрастом такие отношения становятся более осознанными и требуют взаимных усилий.