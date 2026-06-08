Захарова: Россия выстроит курс по Армении в зависимости от ее решений, фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, как будут выстраиваться дальнейшие отношения Москвы с Арменией. По ее словам, политический курс РФ в отношении соседа будет зависеть от реальных шагов Еревана, а не заявлений.

Ранее KP.RU сообщил, как в Армении прошли самые грязные выборы за всю ее историю. Никол Пашинян буквально зачистил всех конкурентов посадками и устранил любые очаги сопротивления силовыми методами, лишь бы сохранить власть.

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