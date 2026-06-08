«Рекорды по грубости и арестам»: в Госдуме поставили под сомнение легитимность выборов в Армении

Никол Пашинян Фото: REUTERS.

Правящая партия Армении «Гражданский договор» во главе с Николом Пашиняном побеждает на внеочередных парламентских выборах. По предварительным данным ЦИК со всех участков, она набрала 49,81% голосов, что позволяет ей единолично сформировать правительство.

Комментируя RTVI итоги голосования, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин жестко раскритиковал избирательный процесс и заявил о нелегитимности результатов.

«Нынешние выборы уже побили все рекорды по грубости, употреблению административного ресурса, арестам... Я очень сомневаюсь, что эти выборы вообще можно считать законными», — заявил он.

По его мнению, сохранение Пашиняна у власти приведет к окончательному разрыву военно-политических связей с Москвой. Главным следствием этого курса станет пересмотр российских оборонных позиций в республике.

«Если Пашинян удержит контроль... его прежний курс на дистанцирование от России и выход из военно-политических обязательств перед ней будет продолжен... Рано или поздно встанет вопрос о нахождении российской военной базы в Гюмри», — сказал парламентарий.

В экономической сфере Ереван продолжит политику двойных стандартов, считает депутат. Он напомнил, что Пашинян приостановил членство в ОДКБ, но не спешит выходить из ЕАЭС ради сиюминутной выгоды, игнорируя предупреждения Москвы о том, что современный ЕС становится военизированным формированием.

Затулин считает, что дальнейшее давление власти на оппозицию внутри Армении будет только усиливаться, несмотря на то, что «большинство Армении с этим курсом не согласны».