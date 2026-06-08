Россиянам объяснили, почему дворы перестали быть местом отдыха

Эксперт отметил, что современные дворы часто страдают от сверхплотной застройки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Городские дворы переживают заметные изменения. Если раньше они были центром жизни районов, теперь часто превращаются в красивые, но функциональные пространства, где мало живого общения, рассказал градостроитель Илья Заливухин. Об этом пишет mk.ru.

«В классическом городском квартале есть четкое разделение на общественные (улицы) и частные (дворы) зоны. Россия в этом смысле исключение: после революции 1917 года, когда частное землевладение в городах было ликвидировано, появилась типология, которой нет нигде в мире: всеобщая «пронизывающая» территория двора, переходящего в улицу», – пояснил Заливухин.

Он отметил, что современные дворы страдают из-за плотной застройки. Под газонами делают парковки, деревья не приживаются, а шумные зоны мешают жильцам. При этом грамотно спроектированные зеленые дворы помогают снижать жару летом, ветер зимой и улучшают микроклимат.

По словам эксперта, для нормальной работы двора важен баланс этажности, плотности застройки и озеленения: невысокие дома позволяют формировать комфортную среду, тогда как высотки требуют более сложных инженерных решений.

Ранее KP.RU писал, что в России заметно сократилось строительство многоэтажных домов. По данным экспертов, в крупных городах почти исчезли новостройки эконом-класса.