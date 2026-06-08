Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до 32 Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Число жертв сильного землетрясения на Филиппинах возросло до 32 человек, сообщает в понедельник агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти. Ранее филиппинское Управление гражданской обороны сообщало о 19 погибших и семи пропавших без вести.

"По меньшей мере 32 человека погибли, множество зданий получили повреждения", — передает агентство обновленные данные.

Подземные толчки магнитудой 8,1 были зафиксированы в ночь на 8 июня у берегов острова Минданао. Очаг залегал на глубине 57 километров в 58 километрах от города Генерал-Сантос, где проживают около 679 тысяч человек. Институт вулканологии и сейсмологии страны PHIVOLCS объявлял угрозу цунами в ряде провинций, однако предупреждение уже снято. По данным агентства, множество зданий получили повреждения.