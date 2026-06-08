«Удар был ощутимым»: стало известно о потерях Израиля в Ливане

Полковник Перенджиев: Израиль понес ощутимые потери после атаки БПЛА в Ливане Фото: REUTERS.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) понесла серьезные потери в результате атаки дрона-камикадзе движения «Хезболла» по штаб-квартире на юге Ливана. Об этом в интервью aif.ru рассказал доцент кафедры политического анализа и социально психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

Ранее иранское агентство Mehr проинформировало, что беспилотник-камикадзе «Абабиль» атаковал штаб-квартиру ЦАХАЛ в ливанском городе Эн-Накура. Официальной информации о масштабах разрушений и жертвах со стороны израильского командования не поступало.

Комментируя ситуацию, Перенджиев предположил, что целью атаки стал израильский командно-наблюдательный пункт, отметив ущерб ЦАХАЛ.

«Конечно, ущерб определенный был у израильтян. Вероятно, они все восстановят, поставят командный пункт в другом месте, но потери есть. Серьезных потерь среди управленческого состава, вероятно, не было», — отметил военный эксперт.

По мнению полковника запаса, масштабы урона можно оценить по дальнейшим действиям израильской армии. На данный момент атака не привела к стратегическому отступлению.

«Есть такая лакмусовая бумажка: если бы потери были серьезными, Израиль вынужден был бы освободить Ливан от своего присутствия, отступить. Пока ничего этого не происходит. Но удар был для них ощутимым», — пояснил он.

Перенджиев уточнил, что на территории Ливана, скорее всего, находился небольшой объект ЦАХАЛ, который теперь придется переносить или восстанавливать. При этом основная координация действий израильских войск по-прежнему ведется непосредственно с территории самого Израиля.

Тем временем США считают критическим уровень шпионской угрозы со стороны Израиля. Как передает 360.ru, Пентагон обеспокоен усилением разведки Израиля против американских чиновников. Посольство Израиля это отрицает, утверждая, что усилия разведки направлены против врагов, а не союзников.