Трамп рассказал, сколько будет действовать морская блокада Ирана

Фото: Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Американский лидер Дональд Трамп пообещал не снимать морскую блокаду с Ирана до того момента, как стороны придут к финальному мирному договору. Об этом он написал в Truth Social.

«Блокада останется в силе и будет действовать в полном объеме до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное соглашение. События должны развиваться быстро», — говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил, что Израиль и Иран должны немедленно прекратить обмен ударами и остановиться. По словам Трампа, сделать это нужно прямо сейчас. В своей речи политик не стал угрожать странам конкретными последствиями на случай, если его просьба о прекращении огня не будет выполнена.

Это произошло после очередного обмена ударами на Ближнем Востоке. Стороны начали бить ракетами впервые после объявления перемирия.