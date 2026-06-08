Золотая миля Благовещенска: как город готовится бросить вызов туристическим центрам регионов России

Фото: пресс-служба Правительства Амурской области.

В столице Приамурья завершается возведение крупной спортплощадки у ЖК «Берег удачи». Здесь появятся воркаут с тренажёрами (часть из них адаптирована для людей с ограниченной мобильностью), роллердром, зоны для стритбола и панна-футбола. Стоимость объекта превысила 150 млн рублей. Подрядчик уже уложил резиновое покрытие, смонтировал трибуны, раздевалки, питьевые фонтанчики и туалеты. Осталось установить оборудование, сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Рядом в сентябре откроется сквер «Амурский лес». Он выиграл всероссийский конкурс в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», получив грант 300 млн рублей. Главная его гордость — детский комплекс в виде деревянного дракона. Также обустроены беседки-домики с двускатными крышами, гамаки, горки и фундамент для экотропы. Сейчас укладывают прогулочные дорожки и монтируют подвесные конструкции. Готовность объекта достигла 74%.

Ещё один участок вынесут на голосование по программе «Формирование комфортной городской среды». По задумке Центра развития территорий, там создадут стилизованные павильоны в духе русского деревянного зодчества, «избушку на курьих ножках», арт-объект «Рука Лешего» и световую инсталляцию. Рядом разместят QR-коды с информацией откуда были взяты сказочные образы.

Четвёртым объектом благоустройства набережной Благовещенска станет площадка с героями «Союзмультфильма»: Котом Матроскиным, Попугаем Кешей, Львёнком, Винни-Пухом. Пространство разделят на пять возрастных зон. Сейчас рассчитывают смету и ищут финансирование для воплощения этого проекта.

Благоустроят и сквер на улице Василенко. На первом этапе здесь уложат дорожки, сделают стритбольную площадку, освещение и видеонаблюдение. Проект победил в народном голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2025 год.

«Развитию Благовещенска, в том числе благоустройству его центральной части, уделяем самое пристальное внимание. Для реализации проектов используем все возможные механизмы финансирования, и федеральные конкурсы по благоустройству территорий — один из наиболее эффективных из них. Помимо обновления набережной, „наполнения“ ее прогулочной зоны, открываем новые точки притяжения для горожан и туристов на территории „Золотой мили“», - подчеркнул Василий Орлов.

Губернатор также рассказал, что уже функционирует современный фонтанный комплекс, работают Дом российско-китайской дружбы, космопарк, динопарк. Вскоре откроется ярмарочная площадка. Параллельно стартовала масштабная реконструкция городского парка.

Василий Орлов выразил уверенность, что после воплощения всех проектов благоустройства туристический центр Благовещенска сможет на равных соперничать с крупнейшими столицами регионов страны.