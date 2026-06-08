Ходорковского* заочно приговорили в РФ к 10 годам колонии за фейки об армии Фото: ТАСС.

Сбежавшего из России Михаила Ходорковского* заочно приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии. Приговор вступит в силу после того, как Ходорковский* попадет в руки правосудия, а до тех пор он скрывается на территории европейских стран, укрывающих его и содержащих антироссийскую деятельность бизнесмена.

«Признать Ходорковского* виновным по п. в, д ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и назначить ему заочное наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также с лишением права администрирования сайтов и размещения информации в интернете сроком на 5 лет», - заявил судья.

При этом обвинение запрашивало 14 лет лишения свободы, однако суд немного смягчил наказание.

Ранее KP.RU сообщил, что уголовное дело в отношении Ходорковского* и других либералов-релокантов, мечтающих о развале России и захвате власти, ведется уже давно.

* - физлицо, признанное иноагентом, террористом и экстремистом в РФ

KP.RU следит за развитием событий