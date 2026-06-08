Львова-Белова сообщила о скором воссоединении мальчика из Израиля с мамой в РФ Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в мессенджере "Макс" о скором воссоединении полуторагодовалого мальчика Михаила, родившегося в Израиле, с мамой в России. По словам детского омбудсмена, бабушка забрала ребенка из Израиля, они уже прибыли домой.

Михаил родился в Израиле, но по ряду причин мать не смогла оформить ему необходимые документы и была вынуждена уехать на родину, откуда из-за нарушения миграционного режима не могла вернуться за ребенком. По словам Львовой-Беловой, благодаря совместным усилиям ее команды, МИД России, дипломатов в Израиле, израильских соцслужб и российских ведомств удалось оформить малышу свидетельство о рождении. При содействии МВД России ребенку также оформили российское гражданство и загранпаспорт.

"В ближайшие дни Миша сможет обнять самого дорогого человека - маму", — написала Львова-Белова.

Как писал KP.RU, ранее сотрудники посольства России в Мьянме добились освобождения гражданки России, которую удерживали в мошенническом колл-центре.