Цены на эскортниц для айтишников превысили 200 тысяч рублей в час: что происходит в Кремниевой долине

Forbes: Эскортницы в США задирают цены, если разбираются в ИИ и криптовалюте Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Переманенные в Кремниевую долину IT-специалисты со всего мира дошли до состояния, когда тратят миллионы на эскортниц, с которыми можно поговорить на специфичные для их работы темы. Если девушка по вызову знает углубленные аспекты IT-индустрии, разбирается в криптовалюте или подобном - айтишники платят за час с такой эскортницей до 360 тыс. рублей, пишет Forbes.

Согласно публикации, IT-специалисты готовы тратить тысячи долларов на услуги эскортниц, которые разбираются в информационных технологиях. Суммы могут варьироваться от 3-5 тыс. долларов (220 - 365 тыс. рублей в час) до 23 тыс долларов (1,7 млн рублей) за выходные.

Одна из таких девушек в интервью Forbes поделилась, что после окончания колледжа планировала работать в финансовой сфере, но опасалась, что ее заменит искусственный интеллект. В итоге она совместила свои увлечения криптовалютами и биохакингом с основной деятельностью, что принесло ей большие деньги, стоило лишь найти подходящую аудиторию.

Ранее KP.RU сообщил, что сотрудницу эскорт-агентства из Санкт-Петербурга приговорили к шести годам за организацию секс-туризма.