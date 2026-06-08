В ОБСЕ заявили, что в ходе выборов в Армении оказывалось давление на оппозицию

Миссия наблюдателей ОБСЕ высказалась о прошедших 7 июня парламентских выборах в Армении. Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Предвыборная кампания в Армении прошла в условиях систематического давления на оппозиционные партии и кандидатов. Об этом заявила глава миссии наблюдателей ОБСЕ Фара Карими в понедельник, 8 июня.

Наблюдатели организации зафиксировали множественные нарушения, которые ограничивали возможности оппозиционных сил в период подготовки к голосованию.

«Избирательная кампания носила крайне конфронтационный характер, сопровождалась разжигающей рознь риторикой и обвинениями в подкупе избирателей и других нарушениях избирательного законодательства», - сказали в ОБСЕ.

По оценке миссии, подобная обстановка создавала неравные условия для участников избирательного процесса. Эти факторы ставят под сомнение проведение выборов в соответствии с демократическими правилами.

Ранее В МИД России оценили проведение выборов в парламент Армении. Как заявила представитель ведомства Мария Захарова, мероприятия прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию.