Гросси сообщил, что контактировал с Москвой и Киевом после инцидента на ЗАЭС

Гросси заявил, что МАГАТЭ пытается убедить РФ и Украину продолжать соблюдать режи тишины на ЗАЭС Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел переговоры с Москвой и Киевом после нарушения режима прекращения огня в районе Запорожской атомной электростанции. Об этом он заявил на пресс-конференции.

По словам Гросси, контакты с обеими сторонами были направлены на сохранение договоренностей о тишине вокруг станции.

«Я лично и моя команда участвовали в консультациях с обоими правительствами, пытаясь убедить их продолжать соблюдать режим прекращения огня», - подчеркнул он.

Гросси не уточнил, удалось ли достичь конкретных договоренностей в ходе переговоров. МАГАТЭ сейчас добивается соблюдения мер безопасности на ЗАЭС, которая остается в зоне активных боевых действий.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщал, что 5 июня ВСУ нарушили режим тишины на ЗАЭС, направив на станцию свой беспилотник. В тот день при ударе пострадали три человека, двое из них получили тяжелые ранения.