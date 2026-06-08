«Гореть на работе»: важность кондиционирования и сокращение рабочего дня

Работодателя могут оштрафовать за неработающий в жару кондиционер Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Работодателя могут оштрафовать за неработающий в жару кондиционер, так как таким образом нарушаются требования охраны труда. Как РИАМО заявил адвокат Вадим Багатурия, сотрудник не обязан «гореть на работе».

«При наличии кондиционера Роспотребнадзор рекомендует поддерживать температуру в помещении на уровне 24-25 градусов. Если же кондиционер не включают, а температура фактически уходит выше нормы, это уже вопрос не комфорта, а охраны труда», - сказал спикер.

По рекомендации Роспотребнадзора, уточняет адвокат, если температура в рабочем помещении без кондиционера поднимается до 28,5 градуса, рабочий день нужно сократить на час; при 29 градусах - на два; при 30,5 градуса - на четыре.

Если работодатель игнорирует просьбы работников, нужно зафиксировать температуру в помещении, письменно обратиться к руководителю или в службу охраны труда. Если реакции нет, можно писать жалобу в Государственную инспекцию труда, Роспотребнадзор или прокуратуру.

Отказ включать кондиционер на работе можно квалифицировать как нарушение требований охраны труда и санитарных норм: для должностных лиц штраф составляет от 2 000 до 5 000 рублей, для организаций - от 50 000 до 80 000 рублей.

Как KP.RU писал ранее, экстремальная жара провоцирует вспышки агрессии и ломает архитектуру сна. В такие дни важно перестать винить себя за резкое снижение продуктивности.