Нутрициолог предупредила, почему не стоит заменять полноценный ужин смузи

Смузи может повышать уровень глюкозы в крови. Фото: Igor Normann / Shutterstock / Fotodom

Замена полноценного ужина фруктовым смузи может привести к нехватке важных питательных веществ в организме, рассказала нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина. По ее словам, многие популярные рецепты основаны только на фруктах и не содержат достаточного количества белка. Об этом пишет NEWS.ru.

«Большинство из них состоят преимущественно из фруктов. В результате организм получает большое количество простых сахаров при минимальном содержании белка. Такой ужин быстро повышает уровень глюкозы в крови, а чувство сытости проходит через час или два», – пояснила эксперт.

Желянина подчеркнула, что белок играет ключевую роль в работе организма: он необходим для мышц, гормонов, иммунитета и восстановления тканей. По ее словам, более сбалансированный вариант смузи должен включать не только фрукты, но и овощи, зелень, продукты с низким гликемическим индексом.

Прежде врач-терапевт Анастасия Агаева разъяснила, что кислородные коктейли не приносят ожидаемой пользы. По ее словам, они могут быть опасны для людей с диабетом.