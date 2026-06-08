Движение через КПП «Джанкой» восстановлено для легковых автомобилей, фото: most.life

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о возобновлении движения через автомобильный пункт пропуска «Джанкой», который находится на административной границе между Херсонской областью и Крымом. Проезд разрешён исключительно для транспортных средств массой до 3,5 тонн и будет осуществляться в реверсивном порядке.

«Движение через пункт пропуска Джанкой на границе с Крымом возобновлено в реверсивном режиме для легковых автомобилей весом до 3,5 тонны», - написал Балицкий в телеграм-канале.

Через пункт пропуска «Армянск» транспорт проезжает без ограничений. Балицкий призвал водителей к осторожности и соблюдению указаний сотрудников пропускного пункта. Также туристов просят заранее планировать маршрут с учетом возможных ограничений движения.

Ранее KP.RU сообщил, что 7 июня движение через КПП «Джанкой» было перекрыто из-за удара украинского беспилотника по мосту.