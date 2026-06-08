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НовостиОбщество8 июня 2026 12:32

Предлагают товары по очень низким ценам: россиян предупредили о новой уловке мошенников

МВД: мошенники предлагают товары по очень низким ценам, выманивая деньги у жертв
Мария МАМАЕВА
МВД: мошенники предлагают товары по очень низким ценам, выманивая деньги у жертв

МВД: мошенники предлагают товары по очень низким ценам, выманивая деньги у жертв

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мошенники придумали новую уловку для выманивания денежных средств у россиян. Аферисты предлагают жертвам товары по подозрительно низким ценам и с огромной скидкой, размещая их на интернет-площадках или в соцсетях. Об этом сообщает центр кибербезопасности МВД Узбекистана.

«Мошенники умеют находить уязвимые места и используют интересы потенциальных жертв. Если человек ищет велосипед, ему предложат велосипед по привлекательной цене», - поясняют в ведомстве.

После того, как жертва решает приобрести желаемый товар по заниженной стоимости, аферисты просят ее перевести определенную сумму в качестве предоплаты. Затем мошенники перестают выходить на связь, блокируя потенциальных покупателей и удаляя переписку.

Ранее KP.RU сообщал, что россиянам напомнили, под какими предлогами аферисты крадут личные данные россиян. Это может быть как предложение о замене медицинского полиса или получения договора связи, так поставка посылки, установка домофона и другие предложения.