Врач рассказал о влиянии жары на пищеварение Фото: Shutterstock.

С наступлением летнего тепла многие замечают, что привычная потребность в еде снижается. Гастроэнтеролог Андрей Симаков в беседе с Lenta.ru назвал уменьшение аппетита в жаркую погоду абсолютно естественной реакцией организма.

Врач объяснил, что летом телу требуется значительно меньше энергии, так как отпадает необходимость тратить силы на обогрев. Форсировать питание в этот период не стоит. Эксперт рекомендует не заставлять себя есть через силу, а ориентироваться исключительно на естественное чувство голода.

Гораздо важнее летом следить за питьевым режимом. Дефицит воды мгновенно сказывается на общем самочувствии и критически важен для работы ЖКТ. «Если жидкости недостаточно, могут быть запоры, обезвоживание. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это особенно опасно», — подчеркнул Симаков.

Кроме того, высокая температура воздуха может провоцировать легкое подташнивание. Жара также способна обострять симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта у людей с тревожными расстройствами, усиливая общий телесный дискомфорт. Напишите, если хотите адаптировать текст под другой формат или объем.

Гастроэнтеролог Антон Загайнов в беседе с aif.ru предупредил об опасности кофе со льдом. Все дело в избытке сахара и кофеина. Специалист рекомендует пить летом больше воды, чая или домашних напитков с минимальным сахаром и солью.