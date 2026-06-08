Представитель ОБСЕ Карими ушла от ответа на вопрос о честности выборов в Армении

Никол Пашинян сохранил пост премьер-министра после состоявшихся выборов в Армении Фото: REUTERS.

Специальный координатор Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на парламентских выборах в Армении Фара Карими не стала напрямую отвечать на вопрос, были ли они свободными и честными. Об этом 8 июня ее спросили журналисты.

«В конечном счете народ страны должен сказать, какими они были: были ли они свободными, были ли они честными», — сказала она представителям СМИ.

Как сказала Фара Карими, международные наблюдатели лишь предоставляют факты, а итоговая оценка — за гражданами Армении. Ранее в ОБСЕ сообщали о давлении на оппозицию и уголовных преследованиях кандидатов.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня, депутатов избрали сроком на пять лет. Оппозиционные силы на протяжении всей кампании заявляли о грубом давлении со стороны властей на ход голосования и деятельность Центризбиркома.