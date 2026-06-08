В ОБСЕ заявили о давлении на бюджетников в Армении в предвыборный период Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Армении в предвыборный период оказывалось давление со стороны правящей партии на работников бюджетной сферы. Об этом заявила глава миссии наблюдателей ОБСЕ Фара Карими.

«Давление на представителей государственного аппарата с целью их участия в мероприятиях, организованных правящей партией, <...> вызывают серьезную обеспокоенность», - сообщила она.

Карими уточнила, что прозрачность предвыборной кампании была ограничена недостаточным контролем и регулированием финансовых средств. Избиратели не могли получить доступ к беспристрастной и достоверной информации в обозначенный период.

Ранее KP.RU сообщал, что предвыборная кампания в Армении прошла в условиях систематического давления на оппозиционные партии и кандидатов. Как заявила Карими, были зафиксированы множественные нарушения, ограничивающие их возможности.