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НовостиВ мире8 июня 2026 12:54

В ОБСЕ заявили о давлении на бюджетников в Армении в предвыборный период

Глава ОБСЕ Карими заявила об обеспокоенности из-за давления правящей партии на работников бюджетной сферы в предвыборный период в Армении
Мария МАМАЕВА
В ОБСЕ заявили о давлении на бюджетников в Армении в предвыборный период

В ОБСЕ заявили о давлении на бюджетников в Армении в предвыборный период

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Армении в предвыборный период оказывалось давление со стороны правящей партии на работников бюджетной сферы. Об этом заявила глава миссии наблюдателей ОБСЕ Фара Карими.

«Давление на представителей государственного аппарата с целью их участия в мероприятиях, организованных правящей партией, <...> вызывают серьезную обеспокоенность», - сообщила она.

Карими уточнила, что прозрачность предвыборной кампании была ограничена недостаточным контролем и регулированием финансовых средств. Избиратели не могли получить доступ к беспристрастной и достоверной информации в обозначенный период.

Ранее KP.RU сообщал, что предвыборная кампания в Армении прошла в условиях систематического давления на оппозиционные партии и кандидатов. Как заявила Карими, были зафиксированы множественные нарушения, ограничивающие их возможности.