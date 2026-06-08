Политолог предрек незавидную судьбу оппозиции Армении

Никола Пашинян Фото: REUTERS.

Прошедшие парламентские выборы в Армении, на которых ЦИК объявил победителем партию Никола Пашиняна «Гражданский договор» (49,81%), обернутся для его оппонентов жестким давлением. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал журналист и политолог, член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

По его словам, Пашинян продолжит препятствовать политической воле оппонентов, а сами они не смогли сделать выводов из былых неудач. «Что будет делать оппозиция – не знаю, потому что, судя по всему, никаких серьезных уроков из собственных поражений они не извлекли. Мобилизовать электорат в достаточном смысле этого слова не получилось», — отметил эксперт.

Гаспарян отметил, что попытки противодействовать власти через парламент могут закончиться жестко. «У меня ощущение, что часть оппозиционеров до парламента вообще не дойдет, а будет просто обвинена Пашиняном в госизмене и отправится в местную тюрьму», — сказал он.

Политолог жестко раскритиковал сам избирательный процесс, подчеркнув, что Пашиняну «нарисовали победу», использовав «молдавский сценарий» с фальсификациями и арестами в день голосования. Ситуация усугубляется прозападным курсом премьера, который несет угрозу для экономики страны, ориентированной на Россию. По мнению эксперта, ради обязательств перед Брюсселем Пашинян готов пожертвовать стабильностью Армении, а несогласную с этим оппозицию ждет незавидная участь.