В Перми ищут могилу последнего императора России

Поиски останков ведутся на Красной Горке. Фото: Николай Оберемченко

9 июня в Перми откроются очередные «Романовские дни», посвященные трагической гибели великого князя Михаила Александровича Романова. В ночь на 13 июня 1918 года его тайно вывезли из гостиницы и расстреляли. Поисками могилы последнего императора – Николай II отрекся от престола в его пользу – много лет занимались пермские краеведы и историки.

С 2009 по 2021 годы в Перми проходили международные экспедиции по поискам останков Михаила Александровича под руководством потомка первых эмигрантов Петра Сарандинаки. Археологи и криминалисты вели раскопки в местах, где убийцы могли захоронить своих жертв. Источником сведений были их воспоминания на тему «Как я убивал Михаила Романова», но, похоже, они утаивали точное место расстрела.

Заместитель председателя Пермского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Лев Перескоков, который 30 лет занимается темой жизненного пути и трагической гибели Михаила Романова, рассказал «КП-Пермь» о поисках его могилы.

Благодаря архивным фотографиям удалось уточнить район, где могло находиться захоронение. Сейчас продолжаются изыскания в архиве. А затем будут продолжены «полевые работы».

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