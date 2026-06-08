Врач предупредила об опасности переедания свежих овощей и ягод Фото: Shutterstock.

Избыточное потребление свежих овощей, зелени и ягод прямо с грядки может стать причиной серьезного дискомфорта в желудке и сбоев в работе пищеварительной системы. Об этом в интервью NEWS.ru предупредил нутрициолог Анна Слип.

По словам специалиста, главный виновник летнего недомогания — резкий избыток клетчатки в рационе. В разгар дачного сезона многие стараются «запастись витаминами на зиму» и начинают есть выращенные продукты практически без ограничений. Однако организм к такому пищевому штурму зачастую оказывается не готов.

«В обычном рационе клетчатки часто недостает: по нормам Роспотребнадзора нужно 20–25 граммов в день, а съедают вдвое меньше. Летом на даче все наоборот: содержание компонента может резко вырасти до 40–50 граммов», — предупредила врач.

Слип объяснила, что за зимний период пищеварительная система привыкает к определенному, более сдержанному режиму питания. Резкий переход на обилие сырой растительной пищи весной и летом провоцирует вздутие и несварение. По ее словам, бактериям в нашем кишечнике требуется несколько недель, чтобы перестроиться и адаптироваться к новому графику и объемам поступающей клетчатки.

Труднее всего резкую смену рациона переносят люди с изначально чувствительным пищеварением или хроническими заболеваниями ЖКТ. Рекомендуется добавлять летние продукты в рацион постепенно, чтобы дать организму время на мягкую адаптацию без неприятных симптомов.