Мишустин: На помощь людям с сахарным диабетом будет направлено 5 млрд рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Правительство России направит на помощь людям с сахарным диабетом пять миллиардов рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 8 июня.

«Президент подчеркивал необходимость совершенствования профилактики, диагностики лечения этого заболевания, его осложнений. <...> Направим на эти цели еще почти 5 млрд рублей», - сообщил он в ходе оперативного совещания со своими замами.

По словам премьера, это позволит обеспечить системами мониторинга глюкозы более 50 тысяч детей в стране.

Сейчас в России создано почти две тысячи школ сахарного диабета для взрослых в нескольких регионах страны. Они позволяют снизить риск возникновения диабетической комы до минимума и продлить жизнь без диализа для больных с выраженной нефропатией.

Ранее KP.RU сообщал, что Михаил Мишустин заявил о переносе на более позднее время срок уплаты бюджетных долгов регионами России.