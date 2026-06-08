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НовостиОбщество8 июня 2026 13:10

Мишустин: На помощь людям с сахарным диабетом будет направлено 5 млрд рублей

Мишустин заявил, что правительство направит 5 млрд рублей на помощь россиянам, больным сахарным диабетом
Мария МАМАЕВА
Мишустин: На помощь людям с сахарным диабетом будет направлено 5 млрд рублей

Мишустин: На помощь людям с сахарным диабетом будет направлено 5 млрд рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Правительство России направит на помощь людям с сахарным диабетом пять миллиардов рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 8 июня.

«Президент подчеркивал необходимость совершенствования профилактики, диагностики лечения этого заболевания, его осложнений. <...> Направим на эти цели еще почти 5 млрд рублей», - сообщил он в ходе оперативного совещания со своими замами.

По словам премьера, это позволит обеспечить системами мониторинга глюкозы более 50 тысяч детей в стране.

Сейчас в России создано почти две тысячи школ сахарного диабета для взрослых в нескольких регионах страны. Они позволяют снизить риск возникновения диабетической комы до минимума и продлить жизнь без диализа для больных с выраженной нефропатией.

Ранее KP.RU сообщал, что Михаил Мишустин заявил о переносе на более позднее время срок уплаты бюджетных долгов регионами России.