Эксперт Арабина: Первая работа может дать подростку ощущение ответственности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Первая работа может дать подростку ощущение собственной ценности, реальную ответственность и первые заработанные деньги. Как РИАМО заявила психолог Ольга Арабина, последние особо учат ценить труд.

«Это мощный рывок во взрослении - ребенок видит связь между усилием и результатом. Но риск выгорания реален, если работа становится не выбором, а повинностью или способом родителей сэкономить», - считает психолог.

По словам эксперта, взрослые не должны превращать лето подростка в каторгу, обесценивая тем самым его отдых. Эти три месяца детям крайне важны для восстановления. К тому же, родителям не стоит давить и контролировать их - подростки должны слышать от самых близких слова поддержки.

«Работа курьером, официантом или аниматором - отличная школа коммуникации и стрессоустойчивости, но лишь при разумной нагрузке и адекватном работодателе», - подчеркнула Арабина.

Как KP.RU писал ранее, современный русский язык наводнил молодежный сленг. Такое изобилие англицизмов связано с глобализацией, влиянием интернета и преобладанием англоязычного контента.