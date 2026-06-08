Tasnim: Тегеран отменил все рейсы в аэропорты страны Фото: REUTERS.

Иран приостановил все авиаперелеты в стране. Об этом пишет агентство Tasnim.

«После официального уведомления о закрытии воздушного пространства на западе страны все рейсы, осуществляемые в аэропорты по всей стране, отменены до последующего уведомления и выполняться не будут», — отмечается в сообщении.

Вечером 7 июня Иран запустил ракеты по северу Израиля, вызвав воздушную тревогу в Хайфе. После этого Израиль приступил к ответным обстрелам. Страны продолжали обмениваться ударами. Позже Иран заявил, что прекращает операцию против Израиля. Однако если Тель-Авив продолжит атаковать Ливан, то удары возобновятся. В Израиле отметили, что будут продолжать атаковать Ливан, однако планируют отказаться от обстрелов городов Ирана.