Индонезия нашла способ обойти ограничения по закупке российской нефти: подробности

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Власти Индонезии поручат Lemigas закупку российской нефти вместо Pertamina. О том, что стране удалось обойти ограничения по закупке российских энергоресурсов, сообщил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадания.
"Президентское постановление предусматривает, что импорт энергоносителей может осуществляться также через государственное агентство. В данном случае речь идет о Lemigas", — резюмировал источник.
Лахадания сообщил, что новый механизм упростит сделки "правительство-правительство", которые затем можно будет передать коммерческим структурам. Причем в Индонезии сообщили, что подобная сделка может осуществиться напрямую на межгосударственном уровне.
Ранее KP.RU сообщил, что Бангладеш хочет покупать российскую нефть. С этим призывом в республике обратились к Вашингтону.