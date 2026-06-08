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НовостиВ мире8 июня 2026 14:03

Индонезия нашла способ обойти ограничения по закупке российской нефти: подробности

Индонезия будет закупать российскую нефть через Lemigas
Людмила МИТРОХИНА
Индонезия нашла способ обойти ограничения по закупке российской нефти: подробности

Индонезия нашла способ обойти ограничения по закупке российской нефти: подробности

Фото: Shutterstock.

Власти Индонезии поручат Lemigas закупку российской нефти вместо Pertamina. О том, что стране удалось обойти ограничения по закупке российских энергоресурсов, сообщил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадания.

"Президентское постановление предусматривает, что импорт энергоносителей может осуществляться также через государственное агентство. В данном случае речь идет о Lemigas", — резюмировал источник.

Лахадания сообщил, что новый механизм упростит сделки "правительство-правительство", которые затем можно будет передать коммерческим структурам. Причем в Индонезии сообщили, что подобная сделка может осуществиться напрямую на межгосударственном уровне.

Ранее KP.RU сообщил, что Бангладеш хочет покупать российскую нефть. С этим призывом в республике обратились к Вашингтону.