Индонезия нашла способ обойти ограничения по закупке российской нефти: подробности Фото: Shutterstock.

Власти Индонезии поручат Lemigas закупку российской нефти вместо Pertamina. О том, что стране удалось обойти ограничения по закупке российских энергоресурсов, сообщил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадания.

"Президентское постановление предусматривает, что импорт энергоносителей может осуществляться также через государственное агентство. В данном случае речь идет о Lemigas", — резюмировал источник.

Лахадания сообщил, что новый механизм упростит сделки "правительство-правительство", которые затем можно будет передать коммерческим структурам. Причем в Индонезии сообщили, что подобная сделка может осуществиться напрямую на межгосударственном уровне.

Ранее KP.RU сообщил, что Бангладеш хочет покупать российскую нефть. С этим призывом в республике обратились к Вашингтону.