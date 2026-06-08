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НовостиПроисшествия8 июня 2026 14:10

Прокуратура проверяет информацию о вспышке норовируса в лагере под Калининградом

Смену в «Алых парусах» закрыли досрочно из-за инфекции у детей и сотрудников
Анна АДАМАЙТЕС
Прокуратура проверяет информацию о вспышке норовируса в лагере под Калининградом

Прокуратура проверяет информацию о вспышке норовируса в лагере под Калининградом

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Калининградской области инициировала проверку по факту вспышки инфекции в детском лагере «Алые паруса» в поселке Лесной Зеленоградского района региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Поводом послужило обращение воспитанников за медицинской помощью с симптомами инфекционного заболевания 7 июня. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в лагере выявлена норовирусная инфекция у детей и сотрудников, в связи с чем смена была закрыта досрочно.

В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование. По итогам проверки прокуратура решит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее KP.RU писал, что в Барнауле в краевом психоневрологическом санатории 18 детей заразились норовирусом, 15 из них госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.