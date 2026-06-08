В правительстве призвали не допустить дефицита топлива в регионах РФ

Заместитель председателя РФ Алексадр Новак на ПМЭФ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вице-премьер Александр Новак подчеркнул необходимость оперативных действий для мониторинга ТЭК и надежного снабжения нефтепродуктами. Об этом говорится в сообщении кабинета РФ по итогам совещания на рынке топлива.

Минэнерго представило меры поддержки для баланса на внутреннем рынке топлива, уделив внимание бесперебойному снабжению потребителей нефтепродуктами. В правительстве призвали предпринять любые меры, чтобы не допустить дефицита топлива в регионах России.

Ранее KP.RU рассказал, как обстоят дела на заправках Кубани. Отмечается, что в некоторых городах уже наблюдается скопление машин. Простоять в очереди приходится от нескольких минут до нескольких часов. Однако на крупных АЗС нет перебоя с топливом.