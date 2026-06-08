Российский ученый предрек превращение Юпитера в звезду

Для начала термоядерных реакций водорода Юпитеру нужна масса в 80 раз больше нынешней. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

В будущем Юпитер может превратиться в полноценную звезду, и на ночном небе появятся сразу два «Солнца», рассказал кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и техники РАН Геннадий Аксенов. Об этом пишет RTVI.

«Юпитер, конечно, со временем станет звездой, без сомнения, я так думаю. И будет у нас два солнышка в небе», – заявил ученый, ссылаясь на сравнение плотностей Юпитера и его спутника Ио.

До этого ученые подсчитали, что для начала термоядерных реакций водорода Юпитеру потребуется масса примерно в 80 раз больше нынешней. Аксенов в своем докладе также критиковал существующее определение планет, принятого Международным астрономическим союзом в 2006 году, считая его слишком упрощенным.

Он предложил считать планетой и Луну, так как она достаточно массивная, чтобы выполнять функции полноценного небесного тела. Кроме того, Аксенов отметил важность биосферного подхода к пониманию планет, отраженного в наследии В.И. Вернадского, которое, по его словам, имеет современное значение для науки.

Ранее астроном Александр Алексеев рассказал, что в июне жителей Земли ждет сближение Венеры и Юпитера. Оба светила будут хорошо видны на западном небосклоне.