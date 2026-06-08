Володин дал поручение профильным комитетам ГД по инициативам Путина на ПМЭФ

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам Госдумы разработать инициативы по вопросам, поднятым Путиным на ПМЭФ. Об этом сообщили в пресс-службе палаты парламента по итогам заседания Совета ГД.

«Председатель ГД Вячеслав Володин поручил комитетам по бюджету и налогам и по малому и среднему предпринимательству в приоритетном порядке вместе с профильными министерствами подготовить инициативы по вопросам, на которые обратил внимание в ходе своего выступления на пленарном заседании форума (президент России — прим. ред.) Владимир Путин», — резюмировали в сообщении.

Необходимо отложить снижение порога выручки для перехода с УСН на НДС и проработать льготы для малых и средних предприятий в производственных сферах. Володин подчеркнул, что законопроекты должны быть рассмотрены до конца текущей сессии Госдумы.

Ранее KP.RU рассказал, что во время выступления на пленарном заседании на ПМЭФ Путин коснулся сразу нескольких важных тем. В том числе уделялось внимание экономике РФ. Президент отметил, что она устояла под ударами санкций, но есть некоторые вопросы, в частности, речь идет об инфляции.