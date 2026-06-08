Почему зрелые мужчины выбирают жениться на молодых девушках: ответ психолога

Большая разница в возрасте сама по себе не мешает счастливому браку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Разница в возрасте между супругами давно вызывает споры, однако такие союзы по-прежнему остаются распространенными. Детский семейный консультант и психолог Екатерина Безумнова рассказала, что молодые девушки нередко выбирают мужчин значительно старше себя из-за потребности в поддержке, стабильности и чувстве защищенности, которых могло не хватать в детстве. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Это свойственно тем, у кого не было значимой фигуры отца, который бы давал поддержку и опору. Недополученное в детстве девушки компенсируют со взрослым мужчиной», – пояснила Безумнова.

По словам экспертов, зрелые мужчины также преследуют разные цели, выбирая молодых спутниц. Одни хотят создать новую семью и завести детей, другие стремятся почувствовать себя моложе и подчеркнуть свою состоятельность.

Специалисты отмечают, что большая разница в возрасте сама по себе не мешает счастливому браку. Такие отношения могут быть крепкими, если партнеры заранее обсуждают свои ожидания и планы на будущее.

Ранее психолог Сергей Ланг назвал минус гражданского брака. Женщины чаще чувствуют себя более защищенными в официальных отношениях.