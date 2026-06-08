CBS: США не стали помогать Израилю перехватывать иранские ракеты Фото: REUTERS.

США не помогали Израилю перехватывать иранские ракеты и не участвовали в ответных ударах. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на американского чиновника.

«Американские военные не принимали участия в израильских атаках на Иран, которые стали первыми с момента прекращения огня. Администрация (президента США Дональда — прим. ред.) Трампа не отдавала приказа об оборонительных действиях США, нацеленных на защиту Израиля от иранских ракет, утверждает американский чиновник», — говорится в сообщении телеканала.

Нужно отметить, что сразу после попытки обстрелов со стороны Ирана Трамп позвонил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху. После недолгой беседы политиков стало известно, что Израиль прекратит обстрелы Ирана. Но при этом Нетаньяху не согласен прекращать атаки на юг Ливана. Тегеран пригрозил возобновлением обстрелов, если Израиль не прекратит атаки на Ливан.