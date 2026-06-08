Минобороны Саудовской Аравии опровергло атаку по авиабазе принца Султана Фото: REUTERS.

Министерство обороны Саудовской Аравии опровергло сообщения об ударе по авиабазе принца Султана в провинции Эль-Хардж. Об этом заявил официальный представитель ведомства Турки аль-Малики в соцсети Х.

Турки аль-Малики подчеркнул, что информация о нападении, которая распространилась в Сети, не соответствует действительности. А также уточнил, что сирены воздушной тревоги были активированы в Эль-Хардже утром 8 июня в качестве меры предосторожности после запуска баллистической ракеты из Йемена, которая пропала с радаров у границы королевства. В настоящее время продолжается расследование для выяснения всех деталей инцидента.

Между тем 8 июня Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об атаке военно-космических сил на две израильские авиабазы - Неватим и Тель-Ноф. Удары были сделаны в рамках операции «Победа» в ответ на удары ЦАХАЛ по радиолокационным объектам на территории Ирана.