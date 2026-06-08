«Сопел рядом, пока мама готовилась»: Катерина Шпица приехала на защиту диплома с новорожденным сыном

Актриса Катерина Шпица защитила диплом и показала фото с сыном Богданом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Российская артистка Катерина Шпица получила диплом с отличием Пермского института культуры, защитившись на актерском отделении. В поездку она отправилась вместе с новорожденным сыном. Торжественный момент она запечатлела в личном блоге, опубликовав фото.

На защиту 40-летняя Шпица приехала в полном составе семьи - вместе с супругом и бизнесменом Русланом Пановым, а также маленьким сыном Богданом. Известно, что мальчик появился на свет в мае. После успешной защиты актриса спрятала свой красный диплом в детской коляске, показав снимок в соцсетях. К посту Шпица прикрепила трогательное послание своему малышу.

Фото: соцсети Катерины Шпицы

«Ты уже полетал на самолете, был с мамой на госэкзамене и на вручении диплома, сопел рядом, пока мама готовилась <...> как будто зная, что дальше мама долгое время хочет быть только мамой», - написала она.

Фото: соцсети Катерины Шпицы

Ранее Катерина Шпица разместила в личном блоге видеоролик с родов второго сына. На видео был запечатлен ее муж, который сидел рядом с актрисой и держал на руках младенца. На кадрах можно заметить, как Руслан плакал от счастья.